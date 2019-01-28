السعودية تخصص 44 مليار ريال لصناعة السيارات

أكد نائب وزير الطاقة لشؤون الصناعة أن الحكومة السعودية خصصت 44 مليار ريال لقطاع صناعة السيارات كما أنها تستهدف قطاعي الفضاء والطاقة المتجددة.

وقال عبدالعزيز العبدالكريم خلال كلمته ضمن أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية التي أنطلقت اليوم في فندق الريتز كارلتون بالرياض أن المملكة ستظل منافسة في الطاقة والمواد الخام.

وأضاف العبدالكريم أنه سيتم توقيع اليوم اتفاقية لدعم 100 شركة محلية و بدء مراحلها الأولى لزيادة الإنتاجية. مضيفا "برنامج تطوير الصناعات الوطنية من أكبر برامج تحقيق الرؤية حيث سيشارك أكثر من 30 كيانا لديهم هدف واحد وهو الاستفادة من الخدمات اللوجستية".

مؤكدا أنه لديهم خارطة طريق لتسريع النمو تعتمد على ركائز أساسية والركيزة الأولى هي الاستفادة من الطلب المحلي.

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