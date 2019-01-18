السعودية تعتزم بناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا

السعودية تخطط لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم إن السعودية تخطط لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار في البلاد.

وفي تعليقات عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي في بريتوريا، قال الفالح إن النفط سيُستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها. وقال إن السعودية مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط في جنوب أفريقيا.

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