السعودية تخطط لجمع 55 مليار دولار من خلال الخصخصة

قال محمد الجدعان إن المملكة تستهدف جمع ما يصل إلى 55 مليار دولار، من خلال عمليات الخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتقليص عجز الميزانية.

وأوضح وزير المالية في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الحكومة السعودية حددت 160 مشروعا في 16 قطاعا للخصخصة، من خلال بيع الأصول أو الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى 2025.



ويتوقع محمد الجدعان وصول حصيلة بيع الأصول إلى 38 مليار دولار وحصيلة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 16.5 مليار دولار.

وتشمل قائمة الأصول المنتظر بيعها فنادق مملوكة للدولة وأبراج بث تلفزيوني وإذاعي ومحطات تحلية مياه.

من جهته أشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن قانون الخصخصة السعودي سيدخل حيز التطبيق يوليو المقبل.