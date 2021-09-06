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السعودية تخفض أسعار النفط الخام لآسيا

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:25
السعودية تخفض أسعار النفط الخام لآسيا
ارتفعت إمدادات النفط العالمية وذلك بعد قرار أوبك الإبقاء على  سياستها بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق، حيث أعلنت عن زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول
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أعلنت المملكة العربية السعودية  أكبر مصدر للنفط في العالم عن توجهها إلى تخفيض أسعار النفط لجميع العملاء الآسيويين الشهر المقبل( أكتوبر)، لكن لن تغير أسعار بيع الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة. 

أعلنت المملكة العربية السعودية  أكبر مصدر للنفط في العالم عن توجهها إلى تخفيض أسعار النفط الخام لجميع العملاء الآسيويين الشهر المقبل( أكتوبر)، لكن لن تغير أسعار بيع النفط الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة. 

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وجاء السبب وراء هذه التخفيضات الكبيرة ، وذلك بعد انتشار سلالة كورونا سريعة الانتشار دلتا في جميع أنحاء آسيا، وأدت إلى إغلاقات مما حد من الطلب على الوقود في المنطقة. 

وارتفعت إمدادات النفط العالمية وذلك بعد قرار أوبك الإبقاء على  سياستها بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق، حيث أعلنت عن زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول.

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وعملت شركة أرامكو السعودية على تخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتسليم لآسيا في أكتوبر، علاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي 

 

كلمات دالة:سوق النفط في السعوديةاقتصاد السعودية

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