السعودية تخفض أسعار النفط الخام لآسيا

أعلنت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن توجهها إلى تخفيض أسعار النفط الخام لجميع العملاء الآسيويين الشهر المقبل( أكتوبر)، لكن لن تغير أسعار بيع النفط الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء السبب وراء هذه التخفيضات الكبيرة ، وذلك بعد انتشار سلالة كورونا سريعة الانتشار دلتا في جميع أنحاء آسيا، وأدت إلى إغلاقات مما حد من الطلب على الوقود في المنطقة.

خفض السعودية أسعار النفط يجذب المشترين وسط تعزيز "أوبك +" الإمداداتhttps://t.co/nqoNUyc5VR — جريدة كابيتال (@capitalnewseg) September 5, 2021

وارتفعت إمدادات النفط العالمية وذلك بعد قرار أوبك الإبقاء على سياستها بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق، حيث أعلنت عن زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول.

ترى اللجنة المشتركة بـ(أوبك بلس) أن مستوى العجز في سوق النفط سيبقى عند 0.9 مليون برميل يومياً هذا العام، لكن تتوقع اللجنة أن في عام 2022 ستجل فائضاً 2.5 مليون برميل يومياً في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.



اقرأ أكثر: https://t.co/fqlISstpud pic.twitter.com/LcrRKakZvJ — Al Bawaba Business - البوابة أعمال (@AlBawabaBizAR) September 1, 2021

وعملت شركة أرامكو السعودية على تخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتسليم لآسيا في أكتوبر، علاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي