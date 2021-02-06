السعودية تخفض إنتاجها النفطي في 2020 لأدنى مستوى في 10 أعوام

خفضت السعودية إنتاجها من النفط الخام خلال العام الماضي 2020، بنسبة 6.4 في المائة، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 9.2 مليون برميل، مقارنة بـ9.8 مليون برميل في 2019، بانخفاض حجمه 0.6 مليون برميل يوميا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية وبيانات منظمة أوبك، فإن إنتاج السعودية من النفط خلال 2020 يعد الأدنى خلال عشرة أعوام، أي منذ أن سجل 8.2 مليون برميل يوميا في 2010.

ويأتي الانخفاض في إنتاج السعودية نتيجة التزامها باتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لخفض الإنتاج، التي تشمل أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط المتضررة بفعل تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وفي اتفاق تاريخي، كانت "أوبك" ومنتجون مستقلون خارج المنظمة بقيادة روسيا، قد التزموا بخفض إنتاج النفط بدءا من مطلع أيار (مايو) الماضي، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.

وعادة ما تخفض السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في الاتفاقية لضمان استقرار سوق النفط، واستمرارا لدورها الرائد في حفظ توازنها.

وبحسب التحليل، انخفض إنتاج "أوبك" 12.6 في المائة بواقع مليوني برميل يوميا خلال 2020، وفق المصادر الثانوية للمنظمة.

وعلى الرغم من التزام السعودية بخفض إنتاجها، إلا أن حصتها من إنتاج منظمة "أوبك" ارتفعت إلى 35.8 في المائة خلال العام الماضي 2020، مقارنة بـ33.4 في المائة في 2019، و32.4 في المائة في 2018، و31.1 في المائة في 2017.

وجاء ارتفاع حصة السعودية من إنتاج "أوبك" نتيجة رفعها الإنتاج لمستوى قياسي تجاوز 12 مليون برميل يوميا بعد الرفض الروسي لخفض الإنتاج مع بدء تفشي جائحة كورونا.

وبلغ متوسط إنتاج السعودية اليومي من النفط خلال 2020، نحو 9.2 مليون برميل، فيما "أوبك" نحو 25.6 مليون برميل يوميا.

وكان متوسط إنتاج المملكة اليومي من النفط خلال 2019 نحو 9.8 مليون برميل يوميا مقابل 29.3 مليون برميل لـ"أوبك".

وبلغ الإنتاج السعودي في 2018، نحو 10.31 مليون برميل، فيما "أوبك" نحو 31.86 مليون برميل يوميا، بينما كان إنتاج السعودية 9.96 مليون برميل يوميا في 2017، مقابل 32.02 مليون برميل يوميا لـ"أوبك".

إنتاج السعودية في 59 عاما

عن تطور متوسط الإنتاج اليومي للسعودية، تضاعف بنحو ست مرات وارتفع 460 في المائة خلال الفترة من 1962 حتى 2020، حيث كان متوسط الإنتاج اليومي في 1962 نحو 1.64 مليون برميل يوميا.

وبعد 1962 بعشرة أعوام تجاوز الإنتاج السعودي ستة ملايين برميل يوميا عند 6.02 مليون برميل يوميا في 1972، ثم تجاوز سبعة ملايين برميل يوميا في العام التالي مباشرة عند 7.60 مليون برميل يوميا في 1973، ثم تجاوز ثمانية ملايين برميل في العام التالي ليبلغ 8.48 مليون برميل يوميا في 1974.

وبعد مرور عامين، تجاوز إنتاج السعودية تسعة ملايين برميل يوميا، ليبلغ 9.20 مليون برميل يوميا في 1977، ومنذ ذلك الحين حتى نهاية 2014 لم يصل الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا كمتوسط إنتاج سنوي، إلا أنه تجاوزه 2015 بإنتاج بلغ 10.19 مليون برميل يوميا.

وفي 2016 سجلت السعودية المستوى السنوي القياسي لإنتاجها عند 10.46 مليون برميل يوميا، فيما انخفض الإنتاج لاحقا إلى 9.96 مليون برميل يوميا في 2017 على وقع الالتزام باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج لإعادة الاستقرار لسوق النفط في العالم.

وعاود إنتاج السعودية الارتفاع في 2018 عند 10.32 مليون برميل يوميا، بينما تراجع إلى 9.81 مليون برميل يوميا في 2019، ثم إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2020.