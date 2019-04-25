السعودية تدرج أول شركة تقنية في السوق المالية

أكد المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول للسوق المالية السعودية (تداول) أن الهيئة ستستمر في دعم وجذب الشركات وتنويع قطاعات السوق المالية لتطويرها، غداة إدراج وبدء تداول أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات بوابة لدخول قطاع جديد في السوق.

وقال الحصان عقب تدشين إدراج وتداول أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات، على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي ينعقد في الرياض ليومين: «نحن داعمون للشركات وفي تداول سوف نستمر في دعم وجذب الشركات وتنويع قطاعات السوق واليوم شهدنا فتح واحدة من القطاعات الجديدة في السوق المالية السعودية ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير».

وأضاف: «يسعدنا اليوم إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات، ونتطلع إلى توسيع نطاق الشركات في هذا القطاع الواعد، ونحن نعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على التحسين المستمر لقواعد الإدراج ودعم عدة جهات حكومية لتقديم محفزات خاصة للشركات المدرجة، إضافة إلى حرصنا على التعاون مع الغرف التجارية حول المملكة لعقد ملتقيات خاصة للإدراج نهدف من خلالها إلى رفع الوعي وتعزيز التفاعل مع الشركات وكافة الشرائح المستهدفة والجهات المعنية».

من جانبه، أوضح إبراهيم المعمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تطلع الشركة إلى الاستمرار في المساهمة في نمو الاقتصاد السعودي بصفة عامة، والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، في ظل رؤية 2030.

وتابع: «نؤكد التزامنا المستمر في تطوير خدماتنا والحلول المقدمة لعملائنا، وتعظيم العائد لمستثمرينا، وتطوير بيئة عمل إيجابية لمنسوبينا في ظل التوجيهات والدعم المقدم من القيادة في المملكة».

ويعد إدراج «المعمر لأنظمة المعلومات» أول إدراج لشركة في السوق السعودية الرئيسي خلال العام الحالي، وكان العام الماضي قد شهد إدراج شركتين وهما «لجام للرياضة» و«الوطنية للتربية والتعليم»، فيما شهد العام 2017 إدراج شركة واحدة وهي «زهرة الواحة للتجارة».

وبإدراج أسهم شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 175 شركة دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 صندوقا.

وتأسست الشركة العام 1979 تحت اسم شركة محمد المعمر وشركاه وتم تحويلها إلى شركة مساهمة العام 2008 تحت اسم «المعمر لأنظمة المعلومات» ويقع مقرها الرئيسي في السعودية.