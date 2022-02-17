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السعودية تدرس تغيير نظام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام عمل

منشور 17 شباط / فبراير 2022 - 10:29
السعودية تدرس تغيير نظام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام عمل
أوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحافي، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

صرح وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة العربية السعودية تدرس حالياً تغيير أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وأوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحافي، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

وقال الراجحي أثناء المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين" .

من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت هذا العام بنظام جديد ألا وهو أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف، بينما قررت إمارة الشارقة تنفيذ نظام أربعة أيام عمل في الأسبوع على غرار الإمارات الأخرى.

كلمات دالة:السعودية

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