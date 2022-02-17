السعودية تدرس تغيير نظام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام عمل

صرح وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة العربية السعودية تدرس حالياً تغيير أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وزير الموارد البشرية السعودي: ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 ايام إجازة أو 4 أيام ونص مقابل يومين ونص يوم إجازة في الإسبوع لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل



تصريح رائع وجميل♥️🇸🇦 pic.twitter.com/r4AAxGlWcF — خالد بن ثاني (@k_b_th) February 16, 2022

وأوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحافي، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

وقال الراجحي أثناء المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين" .

من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت هذا العام بنظام جديد ألا وهو أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف، بينما قررت إمارة الشارقة تنفيذ نظام أربعة أيام عمل في الأسبوع على غرار الإمارات الأخرى.