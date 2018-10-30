السعودية تدشن أول محطة شحن للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة، انتهاءها من مشروع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في السعودية، وذلك بعد أن بدأ التخطيط للمشروع منذ الربع الثالث من العام الماضي 2017.

ونفذت المحطة في مجمع "ديار السلام" السكني في جدة كمبادرة من سلطان بترجي القابضة وبالتعاون مع شركة التطوير العقاري "لايف ستايل ديفلبورز" و"آي إتش سي سي" للمقاولات شنايدر إلكتريك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وقال لـ"الاقتصادية" نجيب النعيم؛ الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر الكتريك، إنه يجري العمل على مشاريع أخرى في المنطقة الوسطى والشرقية، وسيتم الإعلان عنها في منتصف العام المقبل 2019.

وأوضح، أن الشركة تتطلع لخدمة المشاريع السكنية والتجارية في جميع أنحاء المملكة بشكل عام وفي المدن الرئيسية بشكل خاص، مضيفا "بدأنا فعلا بأول خطوة كان لها وقع إيجابي في هذا المجال في جدة بالمنطقة الغربية".

وأكد، أن هناك مشاريع في المملكة تتطلب محطات خاصة بالسيارات الكهربائية وتتفاوت هذه الطلبات بعدد السيارات والوقت اللازم لشحن السيارة، إضافة إلى وجود خدمات تخص الخصوصية والأمان ونظام الفوترة ومراقبة استخدام المحطات عن طريق برامج شنايدر إلكتريك الخاصة بالمحطة.

وقال "نشهد اليوم توجه عديد من المستهلكين لاقتناء المركبات الكهربائية التي تتسم بكونها صديقة للبيئة، وتتميز بتكاليفها التشغيلية المنخفضة، ومن هذا المنطلق، جاءت الرغبة في تأسيس أول محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة".

وأشار النعيم إلى أن حكومة المملكة بدأت خلال الفترة الأخيرة ببذل عديد من الجهود الهادفة لإيجاد بيئة نظيفة في مختلف مناطق المملكة ضمن رؤية 2030 الطموحة، وذلك من خلال تبني المعايير الدولية كافة المتعلقة بالانبعاثات الصناعية والسيارات ومطابقتها للمقاييس التي تدعم تحقيق هدف الأمم المتحدة في خفض الانبعاث الكربوني.

يذكر أن "شنايدر إلكتريك" هي شركة عالمية متخصصة في إدارة الطاقة ومراكز قواعد البيانات والبنيات التحتية والصناعات، ويمتد تاريخها لأكثر من 100 عام، وتوجد في أكثر من 100 دولة.

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