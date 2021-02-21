السعودية تدشن نظام المدفوعات الفورية "سريع"

دشن البنك المركزي السعودي، مساء أمس السبت، نظام المدفوعات الفورية "سريع"، والذي يسمح لعملاء المصارف في السعودية اجراء حوالات فورية تصل الى 20 ألف ريال يوميا للعميل الفرد وبرسوم لا تتجاوز ريالاً واحداً (الدولار يعادل 3.75 ريال).

ووفق بيان صدر أمس السبت عن البنك المركزي السعودي سيتيح نظام المدفوعات الفورية "سريع" للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فورياً وعلى مدار اليوم.

وسيمكن نظام "سريع" العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي فهد المبارك أهمية النظام وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكباً للتطورات التي يشهدها قطاع المدفوعات في المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وأضاف المبارك في بيان نشر على موقع البنك المركزي، أن تدشين نظام "سريع" يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح.

من ناحيته قال المدير التنفيذي لـ "المدفوعات السعودية" فهد العقيل: إن تدشين نظام المدفوعات الفورية "سريع" إنه رغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق نظام "سريع" في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.

وأضاف العقيل، أن خدمات "سريع" ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.