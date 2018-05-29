السعودية ترفع أسعار تذاكر "قطار المشاعر" والطيران لحجاج الداخل

عممت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، على مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، برفع أسعار تذاكر "قطار المشاعر" للرحلة الكاملة من 250 ريالا (نحو 66.6 دولارا) إلى 400 ريال (نحو 106 دولارات)، وكذلك رفع الحد الأعلى لتذاكر الطيران من 2200 (نحو 586.6 دولارا) إلى 2465 ريالاً (نحو 657.3 دولارا).

وأوضح الناطق باسم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، محمد القرشي، أن رفع تذاكر القطار جاء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف أن الوزارة فسخت العقد مع الشركة الإسبانية المشغلة، وتوقيع عقد جديد مع شركة صينية بقيمة 1.2 مليار ريال (نحو 320 مليون دولار).

وتعاني المملكة من عجز كبير في الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخها، إذ يقدر العجز المتوقع في موازنة 2018 بنحو 52 مليار دولار.

كما أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة، حيث يصل إلى 83 مليار دولار من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.



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