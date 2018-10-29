السعودية ترفع حظر استيراد الجوافة المصرية

رفعت السلطات السعودية أمس الأحد، الحظر المؤقت الذي فرضته سابقاً على استيراد ثمار (الجوافة الطازجة) من مصر.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور سند الحربي، في بيان صحافي أمس، أن

رفع الحظر جاء بعد اطلاع الوزارة على الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية على الإرساليات الزراعية للحد من وجود متبقيات المبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به دولياً، وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً.

وكانت السعودية أبلغت مصر رسميا في مارس (آذار) العام 2017 بقرار حظر استيراد الجوافة بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحدود المسموح بها دوليا، وذلك وفق مصادر رسمية بوزارة الزراعة المصرية في حينه.

كما ألغى الرئيس السوداني عمر البشير يوم الخميس حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد 17 شهرا من وقف استيرادها وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم امتدت ليوم واحد.

وقال البشير للصحافيين في ختام مباحثاته مع السيسي: «اليوم وقعت قرارا بإلغاء الحظر على استيراد المنتجات المصرية».

أصدر مجلس الوزراء السوداني في مايو (أيار) 2017، قرارا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر دون أن يقدم أسباباً لذلك. لكن الخارجية المصرية قالت حينها: «أبلغنا أن القرار فني».

تبلغ الصادرات المصرية إلى السودان 505 ملايين دولار سنويا والواردات من السودان 103 ملايين دولار.

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