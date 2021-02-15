السعودية تستثمر في أول شركة لتطوير الزراعة الذكية داخل المنازل

استثمرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» – غرب السعودية - في شركة متخصصة لتطوير الزراعة الذكية داخل المنزل، بقيمة 3.5 مليون دولار، بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة، لتمكين الحصول على المنتجات الزراعية الطازجة محلياً على مدار العام في جميع المواسم والحد من زيادة النفايات في سلسلة التوريد الغذائي.

وأكد نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولين، أن الجامعة تضع أولوياتها الرئيسة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الموهوبة، ومواصلة تعزيز النظام البيئي للابتكار المتنامي في المملكة وترسيخ دورها الوطني كمؤسسة بحثية في قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن الشركة تلقت مبلغ مليوني دولار من صندوق «كاوست للابتكار»، مشيرا إلى نموها في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها اختارت الانتقال والعمل في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي لـ«كاوست»، الأمر الذي سيثري قدرات البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة مدعومة من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.