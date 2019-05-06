السعودية تستثمر 874 مليار ريـال في الأوراق المالية الأمريكية في النصف الأول من 2018

بلغت استثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2018، نحو 233 مليار دولار (874 مليار ريال)، احتلت بها المرتبة الـ22 بين أكبر دول العالم استثمارا في تلك الأوراق المالية، والثانية بين الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط بعد الكويت البالغة حيازتها 269 مليار دولار.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية انقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسة وهي (الأسهم، وديون طويلة وقصيرة الأجل، معظمها سندات).

وتستثمر السعودية 121 مليار دولار (نحو 456 مليار ريال) في ديون طويلة الأجل، تمثل 52 في المائة من استثمارات المملكة في الأوراق المالية الأمريكية.

كما تشير البيانات إلى أن السعودية تستثمر نحو 57 مليار دولار (216 مليار ريال) في الأسهم الأمريكية، تمثل 25 في المائة من إجمالي استثماراتها هناك.

وتبلغ استثمارات السعودية في الديون الأمريكية قصيرة الأجل، نحو 54 مليار دولار (203 مليارات ريال)، تشكل 23 في المائة من إجمالي استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبين الـ25 الكبار تضمنت القائمة دولتين خليجيتين وعربيتين فقط بخلاف السعودية، وهما الكويت التي احتلت المرتبة 21 بحيازتها 269 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية، والإمارات باستثمارات تبلغ نحو 156 مليار دولار، حجزت بها المرتبة 25 عالميا.

وتصدرت اليابان وجزر الكايمان والصين قائمة كبار المستثمرين في الأوراق المالية الأمريكية في نهاية النصف الأول من العام الماضي، بنحو 2.04 تريليون دولار، ونحو 1.76 تريليون دولار، ونحو 1.61 تريليون دولار على التوالي.

وارتفعت حيازات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية بنهاية 30 حزيران (يونيو) 2018، لتصل إلى 19.4 تريليون دولار، منها 139.8 مليار دولار في الأسهم الأمريكية 282.1 مليار دولار في سندات الدين الأمريكي طويل الأجل، و980 مليار دولار في سندات الدين الأمريكية قصيرة الأجل.

وفي نهاية 30 حزيران (يونيو) 2017، كانت قيمة إجمالي الحيازات الأجنبية للأوراق المالية الأمريكية قد بلغت 18.41 تريليون دولار، منها حيازات بقيمة 189.7 مليار دولار في الأسهم الأمريكية، و292.1 مليار دولار في سندات الدين طويلة الأجل الأمريكية، و930 مليار دولار في سندات دين قصيرة الأجل.

وعليه تكون حيازات الأجانب في الأوراق المالية الأمريكية بنهاية 30 حزيران (يونيو) 2018، ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة خلال عام، بزيادة قيمتها 988 مليار دولار.