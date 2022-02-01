السعودية تستضيف الحدث التقني الأبرز LEAP.. هذه تفاصيله

تحت شعار "عين واحدة على النجوم" تستضيف السعودية اليوم الأول من فبراير 2022 الحدث التقني الأبرز LEAP، الذي سيجمع مجتمع التكنولوجيا من أجل مناقشة أهم التحديات في العالم.

تفاصيل حدث LEAP التقني

يبدأ الحدث اليوم الثلاثاء الأول من فبراير في العاصمة السعودية الرياض، وسيقام على يومين، وسيتواجد في الحدث عدد من الأسماء البارزة مثل:

يوجين كاسبيرسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Kaspersky

راغو راغورام، الرئيس التنفيذي لشركة VMware

مايل جافيت، الرئيس التنفيذي لشركة Techstars

يونغشو تشي، الرئيس وكبير مسؤولي الابتكار في مجموعة هيونداي موتور

بيجي جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Magic Leap

نينا نواكانما، كبير المدافعين عن الويب مؤسسة World Wide Web

وسيم سيكوت، كبير مسؤولي المعلومات الحكوميين (GCIO) .

المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (STC)

م. سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي

غنوة برادي، رئيس قسم تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBC

وسكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pure Harvest

المشكلات التي سيتم طرحها في حدث LEAP

يهدف هذا الحدث إلى الكشف عن أهمية التكنولوجيا في حل العديد من المشاكل المختلفة التي تواجه العالم مثل الفقر، المرض، التلوث، الكوارث البيئية، ومن أهم النقاط المقرر مناقشتها في المؤتمر:

تطوير المدن المستقبلية التي توفر الرفاهية والحياة الصحية وتنقية الهواء من التلوث لسكانها.

تسريع وسائل المواصلات ووضع تصوير جديد لطريقة السفر

تناول موضوع الطعام وكيفية الحفاظ على الصحة من المواد الصناعية والكيمائية

دعم المجال الطبي والصحي من خلال دعم الابتكارات

تحسين أسلوب الحياة لكل فرد، وتحسين طريقة تمضية الوقت والعمل واللعب

ما هي التقنيات التي ستعرض في LEAP؟

الذكاء الاصطناعي الذي يضم التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية وروبوتات الدردشة.

البلوك تشين

سياسات التشفير والعملات الإفتراضية.

الروبوتات

انترنت الأشياء

التقنيات الصحية المختلفة

البرمجة

تطبيقات الألعاب

شبكات الجيل الخامس 5G

تخزين المعلومات الضخمة على السحاب.

تكنولوجيا الفضا

تسهيل عمليات البيع والشراء

ماهي المبادرات التي سيعلن عنها في LEAP؟

مبادرة صندوق رأس المال التقني الجريء بقيمة 500 مليون دولار وذلك من أجل دعم أصحاب الشركات الناشئة في كل المجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف هذه المبادرة في المساعدة في نمو الاقتصاد الرقمي بمقدار 50% ، إذ أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاضافة إلى دعم تطوين التكنولوجيا بصناعة سعودية خلال عام 2022، بالاضافة إلى حذب الاستثمار الاجنبي، والعمل على تمكين المراة في المجال التقني بشكل فعال أكبر.

وستتولى شركة إنفورما تك تنظيم فعاليات هذا الحدث التقني الذي يعد الاضخم حول العالم، من أجل توفير فرصة لطرح الأفكار، وتوفير تمويل للمشاريع من الحكومة السعودية والمستثمرين الأجانب.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن السعودية تسعى لرفع الدعم التقني إلى ما يقارب الـ 50 مليار ريال سعودي للأعوام الـ 5 المقبلة، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي في مجال التقنية ووسائل الاتصال.

وجاء قرار السعودية لاستضافة هذا الحدث المهم بعد أن كشفت الإحصائيات أن ما يقارب الـ 67% من السعوديين، هم تحت سن 35 عامًا، وهم الفئة الأكبر التي تتعامل مع التكنولوجيا بشكل يومي.