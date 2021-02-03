السعودية تستهل العمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

في خطوة جديدة للتوجه نحو العمل بمنظومات الطاقة الشمسية في السعودية، أعلنت وزارة الطاقة أمس بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة متيحة للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليا، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتتكامل في هذا المشروع جهود جميع الجهات الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضحت وزارة الطاقة أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات آخذة في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية.

وبحسب بيان صدر أمس، تمر عملية التأهيل بعدة مراحل تشمل التقييم الفني المتضمن قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال، مع إرفاق شهادات التدريب المعتمدة، والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة ومرحلة الاعتماد، تليها إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها من قبل اللجنة.

من جانبها، أطلقت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة «شمسي» لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن البوابة توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عدداً من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.



وتُعطي الحاسبة الإلكترونية في بوابة «شمسي» بيانا تفصيليا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف، حيث تُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.



ومنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المعتمدة للاستخدام في السعودية لا تزيد قدرتها على (2) ميغاواط، ومُركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مُقدّم الخدمة الكهربائية.



إلى ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمس عن بدء تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة عن اكتمال الترتيبات النظامية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدامها في المملكة.



وألزمت هيئة المواصفات الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة المطابقة الوطنية IECEE قبل السماح بتداولها في الأسواق، وكذلك تسجيلها في منصة سابر الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود بطاقة البيانات الإيضاحية التي تمكن المستهلك من الاطلاع على جميع تفاصيل المنتج، وإرشادات الاستخدام، والتحذيرات.