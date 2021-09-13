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السعودية تسجل تضاعف في تراخيص الاستثمار

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:37
السعودية تسجل تضاعف في تراخيص الاستثمار
السعودية
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سجلت المملكة العربية السعودية تضاعف في عدد التراخيص الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي

سجلت المملكة العربية السعودية تضاعف في عدد تراخيص الاستثمار الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي تراخيص الاستثمار الصادرة بـ 108 بالمائة  حتى نهاية شهر حزيران يونيو الماضي  مسجلة 1054  منشأة مقارنة بـ 509 منشآت للفترة نفسها العام الماضي. 

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و ارتفعت التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي إلى 45 بالمائة  خلال النصف الأول من العام الجاري،مقابل 27 في المائة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020 ، وبلغت حصة المساهمين الأجانب 55 في المائة من إجمالي التراخيص في النصف الأول من 2021. 

وشهد إجمالي أعداد  تراخيص الاستثمار الصادرة تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني حيث ارتفع بـ 21% مقارنة بالربع الأول، وكان قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بـ24%، تلاه قطاع الصناعة بـ20%.  
 

كلمات دالة:اقتصاد السعوديةتراخيص الاستثمار في السعودية

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