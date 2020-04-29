  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السعودية تسجل عجز في الميزانية بقيمة 34.1 مليار ريال خلال الربع الأول

السعودية تسجل عجز في الميزانية بقيمة 34.1 مليار ريال خلال الربع الأول

منشور 29 نيسان / أبريل 2020 - 05:19
السعودية تسجل عجز في الميزانية بقيمة 34.1 مليار ريال خلال الربع الأول
الريال السعودي
أبرز العناوين
سجلت ميزانية السعودية في الأول من العام الجاري عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال، بعد تحقيقها إيرادات بنحو 192.1 مليار ريال مقابل مصروفات بنحو 226.2 مليار ريال.

سجلت ميزانية السعودية في الأول من العام الجاري عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال، بعد تحقيقها إيرادات بنحو 192.1 مليار ريال مقابل مصروفات بنحو 226.2 مليار ريال.

ويمثل العجز المسجل خلال الربع الأول نحو 18.2 في المائة من العجز المتوقع للعام كاملا، والبالغ 186.9 مليار ريال.

يعنس ذلك انه في حال تسجيل نفس معدل العجز خلال الأرباع الثلاثة المقبلة سيكون العجز المحقق خلال العام كاملا نحو 136.4 مليار ريال، وهو أقل كثيرا من المتوقع.

الا أن ذلك قد يتغير خلال الفصول المقبلة بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الإيرادات النفطية وغير النفطية وكذلك زيادة الانفاق المعتاد في الربع الأخير من العام.

السعودية ترفع دعم التصدي لفيروس كورونا إلى 61 مليار دولار
السندات السعودية الدولارية تجذب الثقة الدولية

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...