السعودية تسجل عجز في الميزانية بقيمة 34.1 مليار ريال خلال الربع الأول

سجلت ميزانية السعودية في الأول من العام الجاري عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال، بعد تحقيقها إيرادات بنحو 192.1 مليار ريال مقابل مصروفات بنحو 226.2 مليار ريال.

ويمثل العجز المسجل خلال الربع الأول نحو 18.2 في المائة من العجز المتوقع للعام كاملا، والبالغ 186.9 مليار ريال.



يعنس ذلك انه في حال تسجيل نفس معدل العجز خلال الأرباع الثلاثة المقبلة سيكون العجز المحقق خلال العام كاملا نحو 136.4 مليار ريال، وهو أقل كثيرا من المتوقع.

الا أن ذلك قد يتغير خلال الفصول المقبلة بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الإيرادات النفطية وغير النفطية وكذلك زيادة الانفاق المعتاد في الربع الأخير من العام.