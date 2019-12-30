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السعودية تسمح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بداية يناير 2020

منشور 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:58
تبدأ السعودية يوم الأربعاء المقبل تطبيق قرار يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة
الريال السعودي
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كان مجلس الوزراء السعودي قرر في 16 يونيو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة

تبدأ السعودية يوم الأربعاء المقبل تطبيق قرار يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة.

وبحسب القرار، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 16 يونيو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

ونص القرار على أن يكون السماح "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية - وفقاً للاعتبارات التي يقدرها - كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".

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Via SyndiGate.info


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