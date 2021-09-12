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السعودية تصدر قرار بمنع الوزراء من ترأس الشركات

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:20
السعودية تصدر قرار بمنع الوزراء من ترأس الشركات
السعودية
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أعلنت السعودية عن منع أي وزير من ترأس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس ، وذلك بعد تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/1/1421هـ،

أعلنت السعودية عن منع أي وزير من ترأس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس ، وذلك بعد تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/1/1421هـ، حيث نصت:  "لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، ويستثنى من هذا القرار من يعين بقرار من رئيس الوزراء. 
 

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منع أي وزير من ترأس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس 


حيث يشغل الآن وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة، إبراهيم العساف، عضوية مجلس إدارة شركة النفط العربية السعودية – أرامكو، التي تديرها الدولة، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي يضم في عضويته أيضاً وزراء التجارة والاستثمار والسياحة.

وأيضًا يشغلون وزراء الصناعة والثروة المعدنية عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة أيضاً.
 

 

كلمات دالة:اقتصاد السعوديةالوزراء في السعوديةالشركات في السعودية

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