السعودية تصدر 23 ألف تأشيرة سياحية في 10 أيام

خلال 10 أيام من إعلان فتح باب إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية، سجلت وزارة الخارجية السعودية إصدار 23 ألف تأشيرة لسياح من 10 دول، وفقاً لبيانات إحصائية أعلنتها الوزارة تمثل الإصدارات من التأشيرات حتى أمس.

وسجّل السياح من الصين أكبر نسبة قدوم للسعودية، بأكثر من 7 آلاف تأشيرة، يليهم السياح من حملة الجنسية البريطانية بأكثر من 6 آلاف تأشيرة، وسجل سياح الولايات المتحدة وكندا أكثر من 3 آلاف تأشيرة، وأكثر من 1100 تأشيرة للماليزيين.

وسجلت الخارجية إصدار تأشيرات سياحية لسياح من فرنسا وروسيا وألمانيا وأستراليا وكذلك كازاخستان. وتعد الدول التي صدرت تأشيرات لمواطنيها، من الدول الـ49 التي أعلنت السعودية فتح أبوابها لهم للتأشيرة الإلكترونية السريعة التي تتيح سرعة إنجاز إجراءاتهم لزيارة البلاد.

وكان أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني في السعودية، أوضح خلال حفل إطلاق التأشيرة السياحية، أنه منذ إطلاق «رؤية 2030» بدأت المملكة «العمل الجاد لتكون وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء الموقر للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية».

ووفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية، تهدف المملكة إلى استقبال 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن، وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 في المائة بدلاً من 3 في المائة حالياً، من إجمالي الدخل القومي، فيما يتوقع أن يصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة اليوم.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن مركز إحصاء سياحي رسمي أن إجمالي الرحلات السياحية لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام الجاري بلغ نحو 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ3 ملايين للفترة ذاتها من عام 2018.