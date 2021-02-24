السعودية تضع سعراً استرشادياً أولياً لسندات باليورو

قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء: إن السعودية فتحت دفاتر طلبات الشراء لصفقة سندات مقومة باليورو تنقسم إلى شريحتين لثلاث وتسع سنوات.

وأضافت المصادر أن السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 60 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة البالغ أجلها ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للأوراق المالية البالغ أجلها تسع سنوات.

ويتولى بي.إن.بي باريبا وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وسيتي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وسامبا كابيتال ترتيب الصفقة المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم.







