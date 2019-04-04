السعودية تعتزم إطلاق 'بنك' للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعتزم السعودية إطلاق بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعتزم السعودية إطلاق بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما كشف ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، في المؤتمر الوزاري التاسع بالدمام المصاحب لملتقى «بيبان الشرقية» الاستثماري، مشيراً إلى أنه صدرت الموافقة على دراسة إنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي سيتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.



وقال الوزير إن نظام المنافسات والمشتريات في مراحله الأخيرة، مؤكداً أنه سيكفل تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



وتحدث القصبي عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الذي يقدم في منصة واحدة كل مهام ممارسة الأعمال بدلاً من تعدد الجهات الحكومية، مؤكداً على الجهود الحثيثة لإطلاق هذا المركز خلال أقل من شهر.



وكشف القصبي عن أن وزارة التجارة والاستثمار تتجه في الفترة المقبلة لجعل التصويت في انتخابات الغرف التجارية «إلكترونياً»، وذلك تزامناً مع التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة. ووصف المنطقة الشرقية بأنها «من أكثر المناطق إنتاجاً، وزاخرة بالفرص الاستثمارية والمقومات الكبرى، وموقعها الاستراتيجي القريب من دول الخليج يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار».



وبيّن أن قطاع التجارة والاستثمار في الشرقية حقق نمواً ملحوظاً، حيث حققت الشركات بالمنطقة الشرقية نمواً بلغ 24 في المائة خلال 3 سنوات، وصولاً إلى أكثر من 29.8 ألف شركة، والمؤسسات حققت نمواً بنسبة 11 في المائة وصولاً إلى نحو 151 مؤسسة.



ويأتي ملتقى «بيبان الشرقية»، الذي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ليقدم كافة سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة في الملتقى والقطاعات الخاصة، وتأتي هذه الأدوار التكاملية بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



واستحدث الملتقى، باب الطاقة والصناعة، والثقافة والترفيه، إضافة إلى باب منشآت، وباب النمو، والانطلاقة، والتجارة الإلكترونية، والتمكين، وريادة الأعمال، وباب التمويل وتسهيل الأعمال، وباب السوق. علماً بأن المنطقة الشرقية تعد حاضنة للأعمال التجارية الصناعية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى مختلف المجالات، وتزخر بالعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضاً:

السعوديون بالمرتبة الأولى عالمياً بمعدل قبول شنجن بنسبة 95 %

إنتاج نفط أوبك يتراجع في مارس بفعل الخفض السعودي واضطرابات فنزويلا

إقتصاد السعودية يحقق أسرع نمو منذ