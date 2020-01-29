السعودية تعتزم الإعلان عن مخطط "مشروع نيوم" خلال شهرين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر، أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين، الإعلان عن المخطط العام لمشروع مدينة نيوم، وعن مراحل التنفيذ والبناء فيه، التي ستركز في مراحلها الأولى على تطوير البنية التحتية، والمتوقع أن يشاهد العالم تفاصيلها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال النصر، عقب حضوره، أول من أمس، حفل تدشين إطلاق أكاديمية «نيوم»، «سيكون هذا العام 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة، التي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم، ومن أجل هذا ستفتح خلال الأسابيع المقبلة (أكاديمية نيوم) أبوابها في عامها الأول لألف طالب من أبناء المنطقة، ليتلقوا تدريبهم فيها، وفي مجالات تدعم قطاعات مهمة في نيوم مثل الطاقة والسياحة والنقل والضيافة وغيرها».

وحسب النصر، فإن «نيوم» ستحرص على استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات حتى الوصول إلى العدد المستهدف، وهو 6000 مستفيد من هذا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، لافتاً إلى أن الإعلان عن إنشاء الأكاديمية ما هو إلا جزء من برامج متعددة للمسؤولية الاجتماعية تستهدف من خلالها توفير فرص عمل مناسبة في نيوم، تليق بمكانة وطموح وأحلام أبناء المنطقة والمجتمع المحلي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن نيوم مشروع عالمي طويل المدى، وقبل فترة ليست بالبعيدة، بدأ وضع الاستراتيجيات الرئيسية الخاصة بالتنفيذ بعد التخطيط، مشيراً إلى أن هذا العام هو عام التنفيذ في «نيوم»، وهو ما يعني البناء في جميع المناطق المختلفة ضمن المشروع. وبيّن النصر أن العمل في نيوم بحاجة لشركاء لتهيئة العقول، وتهيئة المعرفة في داخل المملكة وخارجها، موضحاً أن تدشين الأكاديمية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الشراكية مع جامعة تبوك، وجامعة الأمير فهد بن سلطان، ما هي إلا باكورة انطلاق العمل التعليمي، وهو الشراكة لتهيئة المواطن، خصوصاً أهالي منطقة تبوك، في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. وفيما يخص المخطط التفصيلي لـ«نيوم»، أوضح النصر أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم الإعلان عنه، وهو مخطط أخذ من العاملين عليه وقتاً طويلاً لإعداد الاستراتيجيات الخاصة به، لضمان بدء البنية التحتية لهذا المشروع العملاق، وفق المخطط له، مبيناً أن المواطنين سيتمكنون من مشاهدة ملامح «نيوم» على أرض الواقع خلال 3 إلى 5 سنوات من الإعلان عن المخطط.

ووفقاً لبيان صدر أمس، أفاد النصر بأن شراكات «نيوم» مع المؤسسات الوطنية ستزداد بناءً على الحاجة الفعلية للتدريب والتأهيل، لأن مشروع «نيوم» ليس مشروعاً ثابتاً، بل يتطور حسب رؤية القادة للوصول به إلى الهدف المنشود والمتوقع له.

وقال النصر: «هدفنا الأولي والرئيسي هو تمكين المواطنين من الأدوات العلمية والعملية، ليكونوا جزءاً من التنفيذ الذي سيزيد من إدراكهم وتعليمهم من خلال الممارسة، فالدراسة هي خطوة أولى لمرحلة التمكين، ومستقبلاً سيكون هنالك أضعاف هذه الدفعات التي جرى استقطابها اليوم».

وفيما يخص أصحاب الكفاءات والشهادات العليا الذين سبق لهم الدراسة، أفاد الرئيس التنفيذي، بأنه يجري البحث عنهم، ومقابلتهم، واختيار الأنسب منهم، ليستفيد منه في عملية التوظيف المباشر في مشروع نيوم.

وفي ختام تصريحه لوكالة الأنباء السعودية، قدم النصر الشكر لاهتمام أمير منطقة تبوك لإطلاق أكاديمية «نيوم»، وتوقيع اتفاقيات شراكة بين شركة نيوم وجامعتي تبوك والأمير فهد بن سلطان، التي ستنعكس مخرجاتها على أبناء الوطن بشكل عام، وعلى شباب وشابات المنطقة بشكل خاص.