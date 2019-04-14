السعودية تعتزم رفع أسعار البنزين بدءاً من 14 أبريل

قالت شركة أرامكو السعودية إن المملكة رفعت السعر المحلي لبنزين 95 أوكتين إلى 2.10 ريال للتر من 2.02 ريال في الربع الماضي، وبنزين 91 أوكتين إلى 1.44 ريال من 1.37 ريال.

وذكرت الشركة في بيان أن التغيير يسري اعتباراً من 14 أبريل نيسان، مضيفةً أن الأسعار المحلية للبنزين ترتفع وتنخفض وفقاً للتغيرات في أسعار صادرات المملكة للأسواق العالمية.

وكانت الرياض ضاعفت تقريباً الأسعار المحلية قبل عام في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة في إطار إصلاحات تهدف للحد من اعتماد المملكة على النفط.

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