السعودية تعفي «الوافدين» في القطاع الصناعي من الرسوم

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، أمس، بأن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسة للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.

وكانت الحكومة فرضت رسوماً على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين المحليين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.