السعودية تعفي «الوافدين» في القطاع الصناعي من الرسوم

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أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، أمس، بأن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسة للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات
أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، أمس، بأن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسة للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.
وكانت الحكومة فرضت رسوماً على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين المحليين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
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Via SyndiGate.info
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