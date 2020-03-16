السعودية تعلق العمل في الجهات الحكومية 16 يوما

قررت الحكومة السعودية تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية، 16 يوما، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن حكومة المملكة قررت تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل "التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها"، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحال الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

كما قررت اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

وقررت كذلك إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا، والحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية في الجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

ووفقا للقرار، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقار العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: "المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والخاضعين للمعالجة من الأورام" فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرا واحدا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون فيها.

ويقضي القرار بإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه القرارات يبدأ اعتبارا من اليوم. ويأتي القرار استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة، وتعافي حالة ثالثة من المصابين بفيروس كورونا في المملكة.

وأصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تعميما بإيقاف الرحلات البحرية مؤقتا بين المملكة وعدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية. وقررت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة للزائرين الموجودين داخل المملكة المتأثرين بالقرارات والإجراءات الاحترازية. ودعت المديرية العامة للجوازات كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت إقامتهم في المملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ180 يوما، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة في المملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت الجوازات أن العمل جار بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني على إدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية في منصة أبشر "أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم".



أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تعميما يقضي بإيقاف الرحلات البحرية، ماعدا البضائع، مؤقتا، بين المملكة ودول عدة، ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد، ووضع عدد من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

ونص التعميم على إيقاف الرحلات البحرية مؤقتا بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق ولبنان وسورية ومصر وكوريا الجنوبية والصين ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند وباكستان وتركيا وإريتريا وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا والسودان وجيبوتي والصومال وجنوب السودان والفلبين، ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

العالم

أودى وباء كورونا المستجد بأكثر من ألفي شخص في أوروبا مع تسجيل 368 وفاة جديدة في إيطاليا، وفق إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية أمس.

وأحصيت وفاة 2291 شخصا في أوروبا معظمهم في إيطاليا "1809"، البلد الأكثر تضررا بعد الصين.

وتبقى أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بوتيرة هي الأسرع.

وأحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفق حصيلة للدفاع المدني أمس، ما يرفع الحصيلة إلى 1809.

وأفاد التعداد اليومي المرسل إلى وسائل الإعلام أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 24 ألفا و747، مقابل 21 ألفا و157 أمس الأول.