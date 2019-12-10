السعودية تعلن ثاني أضخم موازنة تريليونية... تعادل 72 ألف ضعف أول ميزانية

أعلنت السعودية ثاني أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 1.020 تريليون ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بمستويات عام 2014.

وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، أن موازنة 2020، تعادل نحو 72 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

وتراجعت النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 8 في المائة (86 مليار ريال) عن موازنة 2019، البالغة 1.106 مليار ريال، التي كانت الأضخم على الإطلاق.

وللعام السادس على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم.

وتوقعت السعودية إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020، أقل من الإيرادات المقدرة عام 2019، بنسبة 15 في المائة، البالغة 975 مليار ريال.

وتوقعت السعودية عجزا بنحو 187 مليار ريال، أعلى بنسبة 43 في المائة (56 مليار ريال) عما كان مقدرا في 2019، البالغ 131 مليار ريال.