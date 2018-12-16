السعودية تعلن عن توفر 300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان

وفرت الوزارة خلال العام الماضي 2017 أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، توفيرها 300 ألف خيار سكني وتمويلي، عبر برنامج سكني، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.

ووفرت الوزارة خلال العام الماضي 2017 أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني، ليصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج «سكني» خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار، مع استهدافهم رفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة عام 2030.

من جانبه، قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق العقاري نجح خلال هذا العام في إصدار 100 ألف قرض بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، موضّحاً أنه تمّت خدمة أكثر من 53 ألف أسرة للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، مشيراً إلى استمرار خدمة المواطنين من خلال عدد من التسهيلات التي تتيح لهم إمكانية تقديم الحصول على قروضهم متى ما كانت لديهم الجاهزية.

وشملت الدفعة الثانية عشرة والختامية لهذا العام من برنامج «سكني» 14.789 خياراً، تتوزّع على منطقة مكة المكرمة بعدد 1240 وحدة و1346 قرضا مدعوما، و656 وحدة في منطقة الرياض و2189 قرضا، وفي المنطقة الشرقية 1210 وحدات و1414 قرضا، وفي منطقة عسير 1946 وحدة و609 قروض، و504 وحدات في منطقة تبوك و299 قرضا، وفي منطقة نجران 327 وحدة و311 قرضا، والقصيم 206 وحدات و724 قرضا، والمدينة المنورة 707 قروض، وحائل 308 قروض، والحدود الشمالية 234 قرضا، والجوف 228 قرضا، وجازان 169 قرضا، والباحة 162 قرضا.

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