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السعودية تعلن عن توفر 300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان

السعودية تعلن عن توفر 300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان
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