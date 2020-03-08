السعودية: تقرير اقتصادي يستبعد تضرر السياحة الترفيهية بسبب الكورونا

استبعد تقرير اقتصادي تضرر قطاع السياحة الترفيهية في المملكة بشكل ملحوظ، نظراً لضعف انكشاف القطاع على السياح الصينيين، في وقت أكد فيه أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ستكون المستفيد الأكبر من تداعيات تفشي الفيروس لزيادة تسويق معدن الفوسفات.

وقال تقرير صدر عن شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة مرخصة من هيئة السوق المالية، إن كورونا يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه الصين تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، حيث بلغت حصة الصين من الناتج الإجمالي العالمي 20 في المائة بنهاية عام 2019 بالمقارنة مع 8 في المائة تقريباً في عام 2003، حينما ظهر فيروس سارس آنذاك للمرة الأولى.

وتوقع التقرير أن تكون قطاعات السياحة والسفر والطاقة والمواد الأساسية عالمياً الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن السياحة الترفيهية في المملكة قد لا تتضرر بشكل كبير على الأرجح، نظراً لضعف انكشاف هذا القطاع على السياح الصينيين.

ووفقاً للتقرير، هناك مدن أخرى في المنطقة ذات انكشاف أكبر على السياح الصينيين قد تتأثر قطاعات السياحة فيها بشكل بارز، بيد أن قطاع السياحة الترفيهية في المملكة لم ينكشف على السياح الصينيين، وبالتالي استبعاد الأثر السلبي من التأثيرات المحتملة.

وأفاد التقرير حول تراجع قطاع الحج والعمرة مع المستجدات الجديدة لتفشي الفيروس، بأنه في حال انتقل الفيروس إلى الدول الإسلامية سيكون له تأثير سلبي على موسمي الحج والعمرة لهذا العام، إذ يشكل حجاج من الدول الآسيوية غير العربية نسبة 60 في المائة من مجموعة حجاج الخارج، مشيراً إلى أنها الدول الأكثر عرضة لمخاطر انتقال الفيروس نظير الموقع الجغرافي.

ويعزز التقرير قرارات الحكومة السعودية مؤخراً من اتخاذ تدابير احترازية أبرزها تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

ويشير تقرير «الخبير المالية» إلى أنه رغم عدم القدرة على الجزم بتأثير الفيروس على الاقتصاد السعودي لعوامل صعوبة التنبؤ، فإن السيناريوهات المتاحة تتمثل في التفاؤل في حال عودة الإنتاج بشكل طبيعي في الصين خلال الشهر الجاري والسيطرة على «كورونا» بحلول أبريل (نيسان) المقبل.

ويرى التقرير أن مجمل التأثير السلبي في حال استمرار الفيروس هو تراجع ميزان المدفوعات والاحتياطي الأجنبي بجانب التأثير السلبي على نتائج الشركات البتروكيماوية، موضحاً أنه في حال السيناريو المتفائل لا توجد هناك تأثيرات على نمو الاقتصاد السعودي، بسبب ثبات مستويات إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، بينما يمكن أن يكون التراجع طفيفاً في السيناريو الثاني نتيجة انخفاض نمو الناتج المحلي من النفط. وأما السيناريو المتشائم، وفقاً لتقرير «الخبير المالية»، فإنه يكمن في تراجع مستويات إنتاج النفط، ما يشكل تأثراً جوهرياً على نمو الناتج المحلي النفطي.

ومن جانب آخر، يرجح التقرير تأثيراً إيجابياً محتملاً على شركة التعدين العربية السعودية (معادن) - شركة تمتلك فيها الحكومة حصة الأغلبية - حيث تعدّ الصين أكبر منتج للفوسفات في العالم، موضحاً أن مقاطعة «هوبي» التي انتشر فيها الوباء تشكل ثلث الإنتاج الصيني، كما أن المقاطعة تنتج أعلى من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية التي تعدّ ثاني أكبر منتجي الفوسفات في العالم.

وبحسب التقرير، ستتراجع مستويات الإنتاج بشكل كبير في مقاطعة هوبي، حيث تمديد الإجازة إلى 11 من الشهر الجاري، ما يوفر فرصة لارتفاع أسعار الفوسفات ويرشح استفادة «معادن» السعودية بارتفاع حصتها من المبيعات، خصوصاً بعد التشغيل التجاري لمصنع خام الفوسفات مطلع العام الماضي، لا سيما أن حصة الفوسفات تشكل 46 في المائة من مبيعات الشركة.