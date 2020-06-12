السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس بدءاً من الاثنين المقبل

تبدأ وزارة الموارد البشرية السعودية تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص بدءاً من يوم الاثنين المقبل، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية آمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة المحددة، باستثناء العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

واستثنى القرار أيضاً عدداً من المحافظات في بعض مناطق السعودية، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تشهد انخفاضاً إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع مديري فروع المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة بالمنطقة خلال فترة المنع.

وبيّنت الوزارة أنه يُمكن الاستفسار وتقديم الشكوى الخاصة بمخالفة تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو من خلال بوابة «معاً للرصد».