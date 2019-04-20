السعودية تهدر أغذية بقيمة 3.5 مليارات دولار سنوياً

أظهر تقرير رسمي أن إهدار الغذاء في السعودية تتعدّى نسبته 33%، بما يُعادل 4 ملايين طن، علماً أن هذه النسبة موزعة على 18.9% من الهدر، مقابل 14.2% فقداً، بحسب دراسة أجرتها "المؤسسة العامة للحبوب" في إطار البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

ولم تشمل الدراسة جميع الأطعمة في المملكة، إنما استندت إلى عيّنات رئيسية منها، وهي الخبز والدقيق والأرز والتمور والفاكهة (المانغو، البرتقال، البطيخ)، والخضروات (كوسة، خيار، جزر، طماطم، بصل، بطاطس)، واللحوم الحمراء (غنم وإبل)، والدواجن والأسماك.

وبلغت مساهمة الفرد الواحد في الفقد والهدر 184 كيلوغراماً في السنة، موزعة على 79 كيلوغراماً للفقد و105 كيلوغرامات للهدر.



الهدر بالأرقام.. مبالغ طائلة

التقرير الذي حمل عنوان "خط الأساس.. مؤشر الفقد والإهدار في الغذاء بالمملكة العربية السعودية"، كشف أن القيمة الإجمالية للفقد والهدر الغذائي في السعودية بلغت سنوياً 12 ملياراً و980 مليون ريال، أو ما يتجاوز 3 مليارات و461 مليون دولار أميركي. (الدولار = 3.7503 ريالات).

أما قيمة الهدر التقديرية لجميع السلع على اساس الإنفاق الاستهلاكي في المملكة، فتبلغ، وفق نتائج الدراسة، 40 ملياراً و480 مليون ريال، تعادل تقريباً 10 مليارات و798 مليون دولار، مستعينة ببيانات رسمية متوافرة من "الهيئة العامة للإحصاء"، وواردة تحديداً في تقرير "الناتج المحلي وإنفاق الأسرة 2016".

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