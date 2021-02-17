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السعودية توافق على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 11:20
السعودية توافق على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية
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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء السعودي وافق أمس الثلاثاء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء السعودي وافق أمس الثلاثاء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزارة التجارة على تويتر: "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجمع كافة الحلول التمويلية تحت مظلة واحدة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو".

وذكرت نشرة "واس" الاقتصادية على تويتر: "يركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي من دون الحاجة لتأسيس فروع، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة".

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Via SyndiGate.info


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