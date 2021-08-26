السعودية: جذب استثمارات بأكثر من 70 مليار ريال في 2021

غرد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف على موقع Twitter إن حجم الاستثمارات التي جذبها القطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية تجاوز 70 مليار ريال.

تجاوز حجم الاستثمارات التي جذبها القطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية أكثر من 70 مليار ريال، وتعد هذه القفزة ترجمة لدعم قيادتنا الرشيدة وما تشهده المملكة من تحول صناعي، وعصر ذهبي للصناعة، ومؤشر مهم يعكس جاذبية القطاع، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال https://t.co/IfvzJurCYr — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) August 24, 2021

وبحسب بيان من وزارة الصناعة، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع 2931 خلال يوليو الماضي في حين بلغ اجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يوليو الماضي أكثر من 10,000 مصنع.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية خالد بن صالح المديفر في لقاء خاص مع CNBC عربية، إن حجم المخزونات تحت الأرض من الذهب والنحاس والفوسفات وغيرها من المعادن يبلغ 1.3 تريليون دولار كما أن حجم الاستثمارات بالقطاع يصل لـ180 مليار ريال، متوقعا أن تتضاعف بمقدار مرة ونصف بحلول 2030.

ولدى سؤاله عن حجم التراخيص أفاد المديفر أن هنالك نحو 1800 رخصة سارية المفعول و1500 رخصة تحت الطلب.

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