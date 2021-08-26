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السعودية: جذب استثمارات بأكثر من 70 مليار ريال في 2021

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 05:15
السعودية: جذب استثمارات بأكثر من 70 مليار ريال في 2021
فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع 2931 خلال يوليو الماضي في حين بلغ اجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يوليو الماضي أكثر من 10,000 مصنع.
أبرز العناوين
هنالك نحو 1800 رخصة سارية المفعول و1500 رخصة تحت الطلب.

غرد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف على موقع Twitter إن حجم الاستثمارات التي جذبها القطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية تجاوز 70 مليار ريال.

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وبحسب بيان من وزارة الصناعة، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع 2931 خلال يوليو الماضي في حين بلغ اجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يوليو الماضي أكثر من 10,000 مصنع.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية خالد بن صالح المديفر في لقاء خاص مع CNBC عربية، إن حجم المخزونات تحت الأرض من الذهب والنحاس والفوسفات وغيرها من المعادن يبلغ 1.3 تريليون دولار كما أن حجم الاستثمارات بالقطاع يصل لـ180 مليار ريال، متوقعا أن تتضاعف بمقدار مرة ونصف بحلول 2030.

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ولدى سؤاله عن حجم التراخيص أفاد المديفر أن هنالك نحو 1800 رخصة سارية المفعول و1500 رخصة تحت الطلب.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةالاستثمار الأجنبي في السعودية

Via SyndiGate.info


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