السعودية: جميع الدول يجب أن تتعاون في مسألة ضمان استقرار الإمدادات

منشور 17 حزيران / يونيو 2019 - 01:00
جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات
جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات
أبرز العناوين
أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من المهم جدا للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، بعد الهجوم على ناقلات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

وذكر الفالح أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات، ولم يحدد الوزير أي خطوات ملموسة يجري اتخاذها بعد الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلتي نفط في 13 يونيو حزيران.

وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الأول من يوليو تموز لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

المزيد: 
صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.140 مليون برميل يومياً في مارس
واردات الصين من النفط الخام السعودي ترتفع بـ 43% في أبريل على أساس سنوي
أوبك: السعودية تسعى إلى تعزيز استثماراتها في أفريقيا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن