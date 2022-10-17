السعودية: زين تنقل ملكية أبراجها في صفقة تتجاوز 3 مليارات ريال

أعلنت شركة زين السعودية في بيان لها الأحد 16 أكتوبر عن نقل ملكية شركة "زين للأعمال المحدودة" التابعة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة إسمية بلغت 10 آلاف ريال ليصبح اسمها شركة "لتيس" الذهبية (Golden Lattice).

ووقعت الأخيرة مع زين السعودية اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية ما لا يقل عن 8069 برج من زين السعودية إلى "لتيس" الذهبية وذلك بنحو 3 مليارات ريال سعودي.

وستحصل زين بموجب اتفاقية شراء الأصول على مبلغ 2.421 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى حصة ملكية في لتيس الذهبية تبلغ 20% من رأسمالها وذلك لحين تحقيق الإتمام المالي وفقًأ لاتفاقية الشراء.