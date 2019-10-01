السعودية: عدد القروض العقارية تتضاعف 3 مرات في أغسطس

أفصحت بيانات رسمية صدرت أمس عن تضاعف عدد القروض العقارية 3 أضعاف خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، التي شاركت فيها البنوك والمؤسسات التمويلية لتلبية 12 ألف طلب مقدم للقروض.

ووفقاً لنشرة إحصائية صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، استمر نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019 وحتى شهر أغسطس الماضي، مسجلة 12.3 ألف عقد خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 317 في المائة في عدد القروض و218 في المائة في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأوضحت «ساما» مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019 نحو 96.7 ألف عقد تمويلي بقيمة 43.8 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، مقابل 27 ألف عقد بقيمة 16.8 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة نموا يتجاوز 254 في المائة في أعداد العقود، ونحو 160 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، استحوذت الفلل السكنية خلال أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، أي قرابة 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة بقيمة 668 مليون ريال (178 مليون دولار)، بينما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7 في المائة بقيمة 374 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار).

وذكر التقرير أنه تم إبرام قرابة 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في الشهر ذاته عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

يذكر أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.4 ألف عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال (7.87 مليار دولار)، بينما في عام 2017 بلغ العدد قرابة 30.8 عقد بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.2 ألف عقد تمويلي بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).