السعودية: معدل البطالة يبقى دون تغيير عند 11.3% في الربع الثالث من العام الجاري

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الاثنين 20 ديسمبر أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بقي عند 11.3٪ في الربع الثالث من العام الجاري دون تغيير عن الربع الثاني.

وبقي معدل البطالة بين كافة السكان في السعودية عند 6.6٪ في الربع الثالث دون تغيير أيضًا عن الربع الثاني، لكنه انخفض بمقدار 1.9% أساس سنوي.

المملكة العربية السعودية تسعى عن طريق القيام بإصلاحات اقتصادية منذ 2016 لخلق الملايين من فرص العمل للحد من البطالة إلى حدود 7٪ بحلول عام 2030 ، إلا أن هذه الخطط تأثرت بسبب جائحة كورونا.

وبلغت البطالة في السعودية رقما قياسيا بلغ 15.4٪ في الربع الثاني من العام الماضي، ولكن هذه النسبة تتراجع منذ ذلك الحين لتسجل مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام الحالي.

