السعودية والبحرين تدشنان خط أنابيب نفط بسعة 350 ألف برميل يومياً

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دشنا خط أنابيب نفط جديدا الاثنين.

وذكرت الوكالة أن الخط، وهو نتاج تعاون بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية، يصل معدل ضخه اليومي إلى 220 ألف برميل، بينما تصل السعة القصوى إلى 350 ألف برميل يوميا.

هذا وأضافت أن خط الأنابيب يمتد بطول يبلغ 110 كيلومترات ويربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

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