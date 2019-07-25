السعودية والكويت تبحثان استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

قالت وكالة الأنباء الكويتية ، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت لبحث استئناف الإنتاج في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.

وحسب ما نقلت رويترز، عن الوكالة هدفت الزيارة لبحث استئناف الإنتاج "بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين".

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين عضوي "أوبك" السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل أكثر من أربع سنوات مما قطع نحو 500 ألف برميل يومياً بما يعادل 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

واندلع الخلاف بين البلدين في عام 2009، على خلفية تجديد السعودية العقد مع شركة "شيفرون" النفطية الأميركية في حقل "الوفرة" لثلاثين عاماً، من دون التنسيق مع الجانب الكويتي، وذلك بعد انتهاء العقد الموقع معها منذ عام 1959.

ورأى الجانب الكويتي، أن تجديد العقد مع شركة شيفرون من دون العودة إليه، يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق شركة "عمليات الخفجي" (المدعومة مالياً وبشرياً بشكلٍ متساوٍ من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو، وفق موقع الشركة الكويتية)، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، كون الكويت لم تكن طرفاً في الاتفاقيّة مع "شيفرون"، ولم يتم الأخذ برأيها في تجديد الاتفاقية.