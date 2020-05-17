السعودية والكويت ستوقفان إنتاج النفط بحقل الخفجي بدءا من أول يونيو

ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك لمدة شهر واحد بدءا من أول يونيو.

ولم يرد تعقيب بعد من المسؤولين الكويتيين، واتفقت السعودية والكويت مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط على خفض الإنتاج في مسعى لتقليل تخمة المعروض في الإمدادات العالمية. وأعلن البلدان أيضا أنهما سيجريان خفضا إضافيا أكثر من المستويات المتفق عليها.