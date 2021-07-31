السعودية: 102مليار ريال الصادرات غير النفطية في 5 أشهر

بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال خمسة أشهر من العام الجاري نحو 102.04 مليار ريال (27.21 مليار دولار)، لتشكل نحو 27.85 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، قفزت الصادرات غير النفطية بنحو 37.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 74.39 مليار ريال (19.84 مليار دولار)، وذلك يعود إلى نمو أسعار المنتجات البتروكيماوية إضافة إلى تأثر الفترة المماثلة بالجائحة وما حدث من إغلاقات حينها.

ومنذ بداية العام الجاري، شهدت الصادرات غير النفطية نموا متسارعا، إذ نمت في يناير بنحو 15.6 في المائة على أساس سنوي ثم 16.4 في المائة في فبراير ونحو 43 في المائة في مارس، ثم قفزت معدلات النمو إلى 49 في المائة في أبريل ونحو 70 في المائة في شهر مايو، ولم تشهد الصادرات غير النفطية هذا النمو السنوي المتتالي منذ 2018.

وبلغت الصادرات غير النفطية في مايو نحو 22 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.95 مليار ريال في مايو من 2020، ومقارنة بشهر أبريل، نمت الصادرات بنحو 10 في المائة، حيث كانت عند مستوى 20 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فإن صادرات المملكة غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر وهي (المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، وكذلك مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة).

وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط أكثر من 60 في المائة من السلع المصدرة خلال الفترة، حيث تجاوزت صادراتها نحو 63.5 مليار ريال.

وتقدر صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافه بنحو 8.6 مليار ريال وتشكل 8 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، في حين تأتي المعادن ومصنوعاتها ثالثا بقيم صادرات 8.5 مليار ريال بما يعادل 8 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

في حين تقدر صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 2.7 مليار ريال بما يعادل 2.7 في المائة من الإجمالي خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري.