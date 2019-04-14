السعودية: 21 مليار ريال دعم منتجات الطاقة منذ انطلاق «حساب المواطن»

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، بأن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة السعودية في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق، وذلك بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج حساب المواطن، ليكون مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها نحو 4.6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة السابعة عشرة (أبريل) أكثر من 10 مليار ريال.

وتوزعت أرقام الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل (نيسان) من برنامج حساب المواطن والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30 في المائة، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27 في المائة مقدرة بـ 676 مليون ريال.

وأشار القحطاني إلى أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها، وبأن التغير في أسعار الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة على الدعم بشكل مباشر.

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