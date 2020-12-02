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السودان تستبعد إغلاق مطار الخرطوم الجديد أمام الحركة الجوية

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:57
السودان تستبعد إغلاق مطار الخرطوم الجديد أمام الحركة الجوية
الحركة في مطار الخرطوم مستمرة ولا يوجد اتجاه لإغلاق مطار الخرطوم الدولي، والحديث عن ذلك شائعات، وفق موقع (أخبار السودان)
أبرز العناوين
استبعد مدير سُلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، العودة لإغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية.

استبعد مدير سُلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، العودة لإغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية.

وأشار إلى أن الحركة في مطار الخرطوم مستمرة ولا يوجد اتجاه لإغلاق مطار الخرطوم الدولي، والحديث عن ذلك شائعات، وفق موقع (أخبار السودان).

ودعا الجميع لعدم الالتفات للشائعات التي تنتشر بين الحين والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي

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Via SyndiGate.info


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