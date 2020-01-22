السودان لا يمتلك احتياطيات تكفي لحماية الجنيه

قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إن السودان ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد "خلل هيكلي".

وبحسب "رويترز"، أوضح حمدوك أن "الدولار كان يباع بسعر 95 جنيهاً سودانياً في المعاملات النقدية مقارنة مع 100 جنيه يوم أمس.

وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر.

وقال أيضاً إن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفاً أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.

ووافق مجلس السيادة ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في ديسمبر وهى الأولى منذ إطاحة الرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة.

وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح وهو ما أدى إلى "حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية".