السودان يؤجل رفع الدعم عن الوقود المقرر في ميزانية 2020

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة ستؤجل رفع الدعم عن الوقود والذي كان مقرراً أصلاً في ميزانية 2020.

وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قد قال، إنه سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجياً وهو قرار يتسم بحساسية.

ولكن صالح قال للوكالة، إن "رئيس الوزراء ووزير المالية وعدداً من الوزراء اجتمعوا مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل، وعلى ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".

وتتسم قضية إلغاء الدعم عن الوقود بحساسية لأنها ستؤثر على سكان يعانون منذ سنوات من أزمة اقتصادية وارتفاع معدل التضخم.

ومن الأمور التي تعقد انتعاش السودان إدراج الولايات المتحدة له ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنع هذا التصنيف السودان حتى الآن من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وشكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان في سبتمبر بعد التوصل لاتفاق لاقتسام السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد البشير وقوى الحرية والتغيير وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج السابقة.