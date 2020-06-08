  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السودان يبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول

السودان يبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول

منشور 08 حزيران / يونيو 2020 - 06:32
السودان يبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول
تمثل المحادثات تحسنا في علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي
أبرز العناوين
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن السودان بدأ مفاوضات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن السودان بدأ مفاوضات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

وتمثل المحادثات تحسنا في علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي. وليس بوسع السودان حتى الآن الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للحصول على دعم لأن الولايات المتحدة ما زالت تدرجه كدولة راعية للإرهاب كما أن عليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
 
وقال البدوي على تويتر "بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب".
 
وقال مسؤولون سودانيون في الآونة الأخيرة إنهم يتوقعون استبعاد السودان من قائمة الإرهاب قريبا.

 

الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بقيمة 505 ملايين دولار
التضخم في السودان يرتفع بـ99 % في شهر أبريل

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...