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السوق السعودية ترتفع 0.7% بالرغم من تراجع أغلب البورصات الخليجية

منشور 17 آذار / مارس 2020 - 02:19
السوق السعودية ترتفع 0.7% بالرغم من تراجع أغلب البورصات الخليجية
وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.56% إلى 4588.64 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.09%، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.36%.
شهدت البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تباينا في أدائها، مع اتجاه أغلب الأسواق إلى التراجع.

وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، تراجع مؤشر دبي المالي بنحو 6.29% إلى 1726.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.97% ليصل إلى 3336.99 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.56% إلى 4588.64 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.09%، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.36%.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة وصل إلى 0.7% ليصل إلى 6001.59 نقطة.

وشهدت أسهم أنعام القابضة ووقت اللياقة وسليمان الحبيب واكسترا والعقارية أكبر ارتفاعات في السوق بنسب تراوحت بين 4.9% و9.8%. وارتفع سهم شركة أرامكو بنسبة 1.26% إلى 28.15 ريال للسهم.

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Via SyndiGate.info


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