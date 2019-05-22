السوق العقارية في دبي تضم 43 ألف وحدة جديدة في 2019

تدخل 43 ألف وحدة عقارية جديدة من 136 مشروعاً يجري تطويره، إلى السوق العقارية في دبي خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته شركة بروبراتي فايندر العقارية.

وأضافت، أن تلك المشاريع في المرحلة النهائية بنسب تتراوح بين 85 و99%. وقدرت الشركة أن 4133 وحدة سكنية في 18 مشروعاً يجري تطويرها في دبي سوف تكتمل بنسبة 65% إلى 99% حتى سبتمبر 2020.

وأعربت الشركة عن الاعتقاد بأن 48014 وحدة عقارية في دبي يمكن أن تنتهي. وقالت لينيت اباد مدير الأبحاث والبيانات في الشركة، :"قاربت مراحل من المشاريع الكبرى على الانتهاء. وحتى الآن بلغ عدد الوحدات التي انتهت في العام الجاري 10670 وحدة في دبي".