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السوق المصري قد يشهد طرح ثالث تم تأجيله لقرب نهاية العام الجاري

منشور 13 حزيران / يونيو 2021 - 09:23
السوق المصري قد يشهد طرح ثالث تم تأجيله لقرب نهاية العام الجاري
من المفترض أن تشهد البورصة زيادة في الطروحات خلال النصف الثاني خاصة من القطاع الخاص ما بين 4 إلى 5 شركات وذلك وفقاً للمحادثات التي تمت مع تلك الشركات
أبرز العناوين
توقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن يشهد السوق المصري طرح ثالث تم تأجيله لقرب نهاية العام الجاري بعد ان شهدت السوق طرح وقيد شركتين منذ بداية العام

توقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن يشهد السوق المصري طرح ثالث تم تأجيله لقرب نهاية العام الجاري بعد ان شهدت السوق طرح وقيد شركتين منذ بداية العام

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وأضاف أنه من المفترض أن تشهد البورصة زيادة في الطروحات خلال النصف الثاني خاصة من القطاع الخاص ما بين 4 إلى 5 شركات وذلك وفقاً للمحادثات التي تمت مع تلك الشركات.

وفيما يخص قطاعات الشركات المتوقع طرحها بالبورصة المصرية، لفت فريد إلى أنها تتضمن قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

كلمات دالة:اقتصاد مصرالسوق المصرية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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