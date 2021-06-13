السوق المصري قد يشهد طرح ثالث تم تأجيله لقرب نهاية العام الجاري

توقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن يشهد السوق المصري طرح ثالث تم تأجيله لقرب نهاية العام الجاري بعد ان شهدت السوق طرح وقيد شركتين منذ بداية العام

وأضاف أنه من المفترض أن تشهد البورصة زيادة في الطروحات خلال النصف الثاني خاصة من القطاع الخاص ما بين 4 إلى 5 شركات وذلك وفقاً للمحادثات التي تمت مع تلك الشركات.

وفيما يخص قطاعات الشركات المتوقع طرحها بالبورصة المصرية، لفت فريد إلى أنها تتضمن قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.