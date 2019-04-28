السياحة الداخلية في الإمارات قد تنتعش خلال عطلة العيد قبل موسم السفر

مع حلول عيد الفطر خلال الموسم الدراسي، يستبعد عاملون في القطاع أن يكون هنالك طلب على السفر إلى الخارج..

فالعائلات تنتظر الإجازة الصيفية للسفر وذلك في شهر يوليو وأغسطس، الأمر الذي يرفع الطلب في المقابل على السياحة الداخلية بشكل كبير.

وأشار هؤلاء إلى أن عيد الأضحى سيأخذ نصيب عيد الفطر من الحجوزات كونه يأتي في إجازة الصيف حيث تفضل العائلات السفر في هذه الفترة.

وقال أوج خليل مدير عام «سفر» للسفر والسياحة، إحدى شركات مجموعة «الفهيم»، إن الطلب على السفر خلال عيد الفطر محدود حيث ينتظر الناس السفر خلال الإجازة الصيفية التي تعد موسم الذروة للسفر لا سيما للعائلات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقتصر الطلب بشكل رئيس على السياحة داخليا فتنتعش حجوزات المنتجعات والفنادق داخل الدولة إلى جانب طلب متوقع من السوق السعودي.

وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم الإنقاق على السياحة الداخلية خلال العام الجاري إلى 41.9 مليار درهم مقارنة مع 41.2 مليار درهم العام الماضي على أن يرتفع سنوياً بمعدل 3.8% ليصل إلى 60.5 مليار درهم بحلول العام 2029.

ولفت خليل إلى أن الطلب الرئيسي على السفر للخارج سيكون لعيد الأضحى كونه يأتي في شهر أغسطس وذلك في منتصف الإجازة الصيفية.

بدوره، قال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة «بافاريا» للعطلات، «من المتوقع أن تتركز حجوزات عيد الفطر في فنادق داخل الدولة، حيث إن عيد الفطر يأتي خلال الموسم الدراسي بعكس مواسم سابقة، الأمر الذي يقلل الطلب على السفر لخارج الدولة ويزيد الطلب على السياحة الداخلية». وأشار إلى أن موسم السفر وحجوزات الصيف تتركز بين شهري يوليو وأغسطس، لافتا إلى أن عيد الأضحى سيستحوذ على الطلب الأكبر على السفر مقارنة بعيد الفطر.

وبحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، بلغ إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج 90.9 مليار درهم العام الماضي، متوقعاً أن يرتفع إلى 92.9 مليار درهم، ويصل إلى 122.2 مليار درهم بحلول عام 2029.

وبدأت الحجوزات تتدفق لمكاتب السفر استعداداً للموسم الصيفي، حيث يتسابق المسافرون لإيجاد أفضل أسعار التذاكر ومقاعد طيران شاغرة.

في المقابل، توقع الكعبي أن تشهد الدولة حراكاً سياحياً داخلياً خلال عيد الفطر، لا سيما مع توفر الفعاليات والمرافق الترفيهية.

وتوقع سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع الإلكتروني في مجموعة «روتانا» للفنادق، «أن يشهد عيد الفطر حراكاً سياحياً داخلياً، حيث إن حلول العيد خلال الموسم الدراسي يقلل الطلب بشكل كبير على السفر فتفضل العائلات قضاءه داخل الدولة». وتوقع الأسمر أن تسجل فنادق المجموعة في الدولة، لا سيما المنتجعات الشاطئية والفنادق القريبة من المرافق الترفيهية والمراكز التجارية، إشغالا يفوق 90% خلال العيد. وأشار الأسمر إلى أن العيد أيضاً سيشهد طلباً من السوق السعودي بشكل أساسي الذين يفضلون قضاء الإجازة في الإمارات.

وقال حسن الدنا مدير الإيرادات في فندق جراند ميلينيوم دبي وجراند ميلينيوم الخليج التجاري «نتوقع معدل إشغال يتراوح بين 70 إلى 80% خلال عيد الفطر حيث تشهد الفترة حركة داخلية نشطة. وأضاف «تنقسم الحجوزات بين السياح المحليين والخليجيين بشكل رئيسي خلال العيد».